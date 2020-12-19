Bergüzar Korel ve Hatice Şendil 5 saatte 3 milyon TL topladı

‘Uyanış Selçuklu’ dizisinde rol alan Hatice Şendil ile Bergüzar Korel, yaptıkları canlı yayınla gönülleri fethetti. İkili, SMA hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali Kurttekin için 5 saatlik sosyal medya üzerinden canlı yayın düzenledi.

Yayına Dominikten katılan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 250 bin TL bağışta bulundu. Fahriye Evcen, Hilal Altınbilek, Merve Dizdar, Pelin Karahan, Aslı Enver, Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi çok sayıda ünlü isimlerin de destek verdiği canlı yayından 3 milyon TL toplandı.