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  3. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç uzaklara gidiyor: Dinlenmek istiyoruz!
18 Haziran 2020 Perşembe 10:10 | Son Güncelleme:

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç uzaklara gidiyor: Dinlenmek istiyoruz!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç uzaklara gidiyor: Dinlenmek istiyoruz!

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirmişti. Korel, geçtiğimiz aylarda oğlu Han'ın doğması ile ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü çift, önceki gün Baltalimanı'nda görüntülendi. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Korel aracın arka koltuğunda otururken, Ergenç sıkışan trafikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ORMAN KAÇKINI GİBİYİZ"

Habertürk'ün haberine göre; karantina günlerinin evde çocukları ile geçtiğini söyleyen Ergenç "Orman kaçkını gibiyiz. Biraz uzaklara gidip, dinlenmek için evden çıktık. Her şey çok güzel gidiyor" dedi.

"İNANILMAZ BİR DUYGU"

Gazetecilere teşekkür eden Korel ise, "Allah isteyen herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. İnanılmaz bir duygu" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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