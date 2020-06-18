Bergüzar Korel ve Halit Ergenç uzaklara gidiyor: Dinlenmek istiyoruz!

Ünlü çift, önceki gün Baltalimanı'nda görüntülendi. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Korel aracın arka koltuğunda otururken, Ergenç sıkışan trafikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ORMAN KAÇKINI GİBİYİZ"

Habertürk'ün haberine göre; karantina günlerinin evde çocukları ile geçtiğini söyleyen Ergenç "Orman kaçkını gibiyiz. Biraz uzaklara gidip, dinlenmek için evden çıktık. Her şey çok güzel gidiyor" dedi.

"İNANILMAZ BİR DUYGU"

Gazetecilere teşekkür eden Korel ise, "Allah isteyen herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. İnanılmaz bir duygu" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.