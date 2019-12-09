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  3. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç bebek odasına 150 bin TL mi harcadı? İşte yanıtı...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç bebek odasına 150 bin TL mi harcadı? İşte yanıtı...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç bebek odasına 150 bin TL mi harcadı" İşte yanıtı...

İkinci kez anne-baba olmaya hazılanan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikten çıkarken objektiflere yansıdı.

Doğacak oğulları için 150 bin liralık bebek odası alacakları haberleri sorulunca Halit Ergenç, "Heyecanla, hevesle doğumu bekliyoruz. Günü geldiğinde çocuğumuzu sağlıkla kucağımıza almak istiyoruz. Ali’nin odası duruyor, ikinci oğlumuz da abisinin odasında kalacak" dedi.

ZEYNEP KOREL SORULARINA YANIT YOK

Bergüzar Korel, ablası Zeynep Korel’in kendisine dava açacağı haberleriyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Araya giren Ergenç, "Bunlar ailevi meseleler. Uluorta konuşmayı uygun bulmuyoruz. Aile içinde çözülecek konular bunlar" ifadelerini kullandı.


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