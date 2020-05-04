Bergüzar Korel paylaştı: Ali'nin eşyaları 10 yıl sonra Han'ın oldu

Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, bu mutluluğu ikinci bir bebek ile süslemişti. Sosyal medya hesabından doğum sonrası pek fazla paylaşımda bulunmayan Korel bu konudaki sessizliğini kıyafet ve eşyalar üzerinden yaptığı bir paylaşımla bozdu.

HAN'IN ODASINI PAYLAŞTI

Oğlu Han’ın çocuk odası için ağabeyi Ali’nin eşyalarını kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Korel aynı zamanda yine ilk çocuğunun kıyafetlerini sakladığını söyledi.

Korel şunları yazdı: “Ne zamandır aklımda 10 yıl önce Ali’mize yaptırdığımız mobilyalarımız hala sapasağlam… Mobilyalarımızda şimdi anılarımızla birlikte ikinci yavrumuzu büyütmek çok kıymetli. Evet 10 yıl kıyafetleri de dahil olmak üzere birçok şeyi sakladım ve şimdi hepsini kullanıyorum. Harika bir his”