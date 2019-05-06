Bergüzar Korel: Nereden çıktınız bir anda?
Halit Ergenç'in oyuncu eşi Bergüzar Korel, önceki akşam Etiler trafiğinde görüntülendi. Arabasının camını açan Bergüzar Korel, muhabirlere, “Nereden çıktınız bir anda? Şaşırdım. Yorgunum, evime gidiyorum” dedikten sonra yolun açılmasıyla evinin yolunu tuttu
Halit Ergenç'in oyuncu eşi Bergüzar Korel, önceki akşam Etiler trafiğinde görüntülendi. Özel şoförlü aracının içerisinde arka koltukta oturan oyuncu, art arda patlayan flaşlar karşısında ufak bir şaşkınlık yaşadı. Arabasının camını açan Bergüzar Korel, muhabirlere, “Nereden çıktınız bir anda? Şaşırdım. Yorgunum, evime gidiyorum” dedikten sonra yolun açılmasıyla evinin yolunu tuttu.
(Habertürk)