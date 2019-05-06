Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,999
  • 6,7197
  • 247.204
  • 92.202
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bergüzar Korel: Nereden çıktınız bir anda?

Bergüzar Korel: Nereden çıktınız bir anda?

Bergüzar Korel: Nereden çıktınız bir anda"

Halit Ergenç'in oyuncu eşi Bergüzar Korel, önceki akşam Etiler trafiğinde görüntülendi. Arabasının camını açan Bergüzar Korel, muhabirlere, “Nereden çıktınız bir anda? Şaşırdım. Yorgunum, evime gidiyorum” dedikten sonra yolun açılmasıyla evinin yolunu tuttu

Halit Ergenç'in oyuncu eşi Bergüzar Korel, önceki akşam Etiler trafiğinde görüntülendi. Özel şoförlü aracının içerisinde arka koltukta oturan oyuncu, art arda patlayan flaşlar karşısında ufak bir şaşkınlık yaşadı. Arabasının camını açan Bergüzar Korel, muhabirlere, “Nereden çıktınız bir anda? Şaşırdım. Yorgunum, evime gidiyorum” dedikten sonra yolun açılmasıyla evinin yolunu tuttu.

(Habertürk)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serdar Ortaç'ın büyük acısı: Sürekli ağlıyorum
Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in kızı Arya'nın 2. yaşı böyle kutlandı
Bengü'ye eşinden baby shower sürprizi
Efehan'a kavuştular
Gece yarısı Bergüzar Korel'i şaşırtan olay...
Zayıflama yöntemlerine dair Diyetisyen Merve Bilge Atalay´ın 7 altın kuralına kulak verin. Daha sağl

Zayıflama Yöntemleri | 7 Altın Kural

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bağ-Kur'luya 3 müjde

Rusya'da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı: 41 ölü