Bergüzar Korel'den hamilelik itirafı! 'İkinci çocuğumuzu bekliyoruz'

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, Ağustos 2009'da nikah masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında da ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almıştı. Şimdilerde 3 aylık hamile olduğu iddia edilen Bergüzar Korel, bir AVM'de objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Korel, hamile olduğu haberlerini doğruladı.

'İKİNCİ ÇOCUĞUMUZU BEKLİYORUZ'

36 yaşındaki oyuncu, duygularını ise şu sözlerle anlattı: "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah."