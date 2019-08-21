Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7086
  • 6,343
  • 274.757
  • 95903.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bergüzar Korel'den hamilelik itirafı! 'İkinci çocuğumuzu bekliyoruz'

Bergüzar Korel'den hamilelik itirafı! 'İkinci çocuğumuzu bekliyoruz'

Bergüzar Korel'den hamilelik itirafı! 'İkinci çocuğumuzu bekliyoruz'

Oyuncu Bergüzar Korel, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Korel, hakkında çıkan hamilelik iddialarını doğruladı.

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, Ağustos 2009'da nikah masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında da ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almıştı. Şimdilerde 3 aylık hamile olduğu iddia edilen Bergüzar Korel, bir AVM'de objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Korel, hamile olduğu haberlerini doğruladı.

'İKİNCİ ÇOCUĞUMUZU BEKLİYORUZ'

36 yaşındaki oyuncu, duygularını ise şu sözlerle anlattı: "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bergüzar Korel sonunda itiraf etti
Şebnem Dönmez'in zor anları
Rusya'da deprem! Ünlü mankeni uyuşturdular, bayılttılar, balkondan attılar!
Çağatay servetine servet katacak
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti... Yakalandılar!
<p>Özellikle jandarmanın kullandığı İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikleri için sakland

´Pusucu´ Terörist, Jandarmanın Pususuna Düştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 33 yıl geçti

Efsane geri dönmeye hazırlanıyor! İşte detaylar...