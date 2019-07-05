Bergüzar Korel: Beni gördüğünüz yerde şerrimden korkun
Tatil için Alaçatı'da olan oyuncu Bergüzar Korel, gezmeye çıktığı sırada gördüğü hataları sosyal medya hesabından paylaştı.
Çocuk parkı yanında bulunan çöpleri, boş şişele ve kapları paylaşan Bergüzar Korel, aynı zamanda geceden kalan içki kutularını da görüntüye alarak çocuk parkı yanında yapılanları eleştirdi.
Görüntüleri ‘Ayıp be’ notuyla paylaşan oyuncu, “Gerçekten çevreye böyle hoyrat davranan insanlar, beni gördüğünüz yerde şerrimden korkun” notuyla uyardı.