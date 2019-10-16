Bergüzar Korel, ablası Zeynep Korel hakkında ilk kez konuştu!

Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde “Amerika’da evlere temizliğe gidiyorum, kalan zamanımda köpek gezdiriyorum” açıklaması yapan ve magazin gündemini sallayan ablası Zeynep Korel hakkında şunları söyledi:

'SAYGI DUYUYORUZ'

"Biz bütün aile fertlerimizin seçimlerine, hayatlarına saygı duyduk. Kendisi paylaştı, onun tercihidir. Saygı duyuyoruz."