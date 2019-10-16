Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8931
  • 6,5055
  • 281.597
  • 93556.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bergüzar Korel, ablası Zeynep Korel hakkında ilk kez konuştu!

Bergüzar Korel, ablası Zeynep Korel hakkında ilk kez konuştu!

Bergüzar Korel, ablası Zeynep Korel hakkında ilk kez konuştu!

Şimdilerde ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile birlikte önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Rutin doktor kontrolüne gelen çiftten Korel, ablası Zeynep Korel hakkında ilk kez konuştu.

Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde “Amerika’da evlere temizliğe gidiyorum, kalan zamanımda köpek gezdiriyorum” açıklaması yapan ve magazin gündemini sallayan ablası Zeynep Korel hakkında şunları söyledi:

'SAYGI DUYUYORUZ'

"Biz bütün aile fertlerimizin seçimlerine, hayatlarına saygı duyduk. Kendisi paylaştı, onun tercihidir. Saygı duyuyoruz."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü evleniyor!
Cannes'da jön yarışı! Sosyal medya karıştı
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Ahu Yağtu'nun isyanı! 'Yettiniz artık'
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
<p>Kızıltepe´ye bağlı Taşlıca ve Otluk Köyü´ne, Suriye tarafından 8 adet havan topu ve roket atıldı.

Havan Topu Saldırısında Yaralanan Çocuk: İkinci Bombada Bir Kadının Eli Koptu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Baraj suyu çekilince insan kafatası ve kemikleri ortaya çıktı

Emekli çift üretmeye başladı! Tanesi 10 lira, taleplere yetişemiyorlar