Berfu Yıldız kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Berfu Yıldız hayat hikayesi

Berfu Yıldız kimdir? günün cevabı en çok merak edilen sorularından biri oldu. Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız dünyaevine girdi.

Çiftin düğünü Kilyos’ta gerçekleşti. Düğüne Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Murat Dalkılıç, Aslı Enver, Murat Boz ve birçok ünlü katıldı. Eser Yenenler bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Berfu Yıldız’a Şubat ayında gittikleri Finlandiya tatilinde evlilik teklif etmişti.





BERFU YILDIZ KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR NERELİDİR?

1985 doğumlu Berfu Yıldız Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri bölümünde eğitim hayatını sürdürmektedir. Terazi burcudur. Bir dönem babasının mesleği nedeniyle bir sene Japonya’da yaşamıştır.

Kocaeli İzmit’te dünyaya gelen Berfu Yıldız 2015 yılında katıldığı Türkiye 2015 Miss Turkey yarışmasında 4. olmuştur. Uzun süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu, tiyatrocu Eser Yenenler ile evlilik kararı aldıkları açıklanmıştır.

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. ?



