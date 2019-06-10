10 Haziran 2019 Pazartesi 14:25 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:27
Berfu Yıldız evlenir evlenmez ilk işi bu oldu
Eser Yenenler ile Berfu Yıldız geçen Nisan'da aile arasında yapılan sade bir törenle evlenmişti. Çünkü Berfu Yıldız rutin sağlık kontrolleri sırasında hamile olduğunu öğrenmişti. Çiftin 300 kişilik düğünü dün akşam Kilyos'ta gerçekleşti
Sanat camiasının gözde çifti Eser Yenenler-Berfu Yıldız, 2 yıllık birlikteliklerini Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşen kır düğünüyle taçlandırdı.
Düğünde sanat, spor ve televizyon dünyasından birçok isim yer aldı.
O DA SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
Berfu Yıldız'ın evlendikten sonra ilk işi soyadını değiştirmek oldu. Güzel model sosyal medya hesabında 'Yıldız' olan soyadını 'Yenenler' olarak güncelledi.