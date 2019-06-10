Berfu Yıldız evlenir evlenmez ilk işi bu oldu

Sanat camiasının gözde çifti Eser Yenenler-Berfu Yıldız, 2 yıllık birlikteliklerini Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşen kır düğünüyle taçlandırdı.

Düğünde sanat, spor ve televizyon dünyasından birçok isim yer aldı.

O DA SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Berfu Yıldız'ın evlendikten sonra ilk işi soyadını değiştirmek oldu. Güzel model sosyal medya hesabında 'Yıldız' olan soyadını 'Yenenler' olarak güncelledi.