Berfu Yıldız, eşi Eser Yenenler'in ameliyat olmasına engel oldu

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, geçtiğimiz haziran ayında evlenmişti. Kısa bir süre sonra bebekleri olacağı müjdesini veren çiftten Eser Yenenler, hayatında yeni bir sayfa açtı ve eşiyle birlikte spora başladı. Ancak istediği kiloya bir türlü ulaşamayan ünlü komedyen, mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.

BERFU ENGEL OLDU

Doktordan randevu bile alan Yenenler'e, eşi Berfu Yıldız karşı çıktı. Ünlü model eşini 'lütfen ameliyat olma, içime kötü bir his doğuyor çocuğumuz da olacak' sözleriyle ikna etti. Yenenler’in şu sıralar sıkı bir diyete başladığı öğrenildi.