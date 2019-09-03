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  3. Berfu Yıldız, eşi Eser Yenenler'in ameliyat olmasına engel oldu

Berfu Yıldız, eşi Eser Yenenler'in ameliyat olmasına engel oldu

Berfu Yıldız, eşi Eser Yenenler'in ameliyat olmasına engel oldu

Son dönemde aldığı kilolarla başı dertte olan oyuncu Eser Yenenler, mide küçültme ameliyatı olmaya karar derdi. Ancak Yenenler'e eşi Berfu Yıldız'dan veto geldi.

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, geçtiğimiz haziran ayında evlenmişti. Kısa bir süre sonra bebekleri olacağı müjdesini veren çiftten Eser Yenenler, hayatında yeni bir sayfa açtı ve eşiyle birlikte spora başladı. Ancak istediği kiloya bir türlü ulaşamayan ünlü komedyen, mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.

BERFU ENGEL OLDU

Doktordan randevu bile alan Yenenler'e, eşi Berfu Yıldız karşı çıktı. Ünlü model eşini 'lütfen ameliyat olma, içime kötü bir his doğuyor çocuğumuz da olacak' sözleriyle ikna etti. Yenenler’in şu sıralar sıkı bir diyete başladığı öğrenildi.

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Eser Yenenler'e eşi Berfu Yıldız'dan veto
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