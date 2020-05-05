Berfu Yenenler'den makyajsız paylaşım

Berfu Yenenler, geçtiğimiz yıl Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuş, ekim ayında da oğlu Kuzey'i dünyaya getirmişti. Berfu Yenenler, doğum kilolarından hızla kurtuldu. Yenenler, spor sonrası çekilen sıfır makyaj fotoğrafını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Berfu Yenenler, doğum kilolarından hızla kurtuldu. Yenenler, spor sonrası çekilen sıfır makyaj fotoğrafını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı.