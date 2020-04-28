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  3. Berfu Yenenler'den Kuzey paylaşımı: Fotoğrafa kalbimi bıraktım!

Berfu Yenenler'den Kuzey paylaşımı: Fotoğrafa kalbimi bıraktım!

Berfu Yenenler'den Kuzey paylaşımı: Fotoğrafa kalbimi bıraktım!

Karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Berfu Yenenler, tilki kostümü giyen 6 aylık oğlu Kuzey'in fotoğraflarını paylaştı. Yenenler, "Fotoğrafa kalbimi bıraktım" sözleriyle sevgisini dile getirdi.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, 2019 yılının haziran ayında evlendi. Çiftin bebekleri Kuzey ise ekim ayında dünyaya geldi. Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, 2019 yılının haziran ayında evlendi. Çiftin bebekleri Kuzey ise ekim ayında dünyaya geldi. 

BERFU'DAN KUZEY PAYLAŞIMLARI

Mutlu aile pozlarını yayınlayan Yenenler, bu kez tilki kostümü diyen 6 aylık oğlu Kuzey'in pozlarını yayınladı.

"FOTOĞRAFA KALBİMİ BIRAKTIM"

Berfu Yenenler, paylaşımlarına "2020 son durum; tilki istilası... Son fotoğrafa kalbimi bıraktım. Başka da bir şey diyemiyorum. Oğlum sen nesin ya?" notunu düştü.Yenenler'in paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.


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