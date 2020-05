Berfu Yenenler'den ikinci çocuk açıklaması!

İşte Berfu Yenenler'in açıklamaları...

Evlilikten korktuğun oldu mu?

Bence evlilik korkulacak bir şey değil. Evlendiğin insandan korkabilirsin ‘ben bu insanla nasıl vakit geçireceğim, ne yapacağım bütün hayatım boyunca’ gibi şeylerden korkabilirsin. Bu yüzden hiç korkum yok, hep evli gibiydik. Hayatımıza bir tombik eklendi sadece...

İKİNCİ ÇOCUĞU İSTİYORUM

Çocuk güzel bir şey mi?

Çocuk aşırı güzel bir şey ama dördüncü aydan sonra. Hamilelik süper bir şey o 9 ay müthiş! Çocuk olduktan sonraki 3 ay anne karnına geri dönmek istiyor ve sürekli sinirleniyor her şeye... 3-4 ayda bir şeyleri keşfetmeye başlıyor 6. aydan sonrası da muhteşem dünyadaki en güzel his olabilir. Zaten insanlar 6. aydan sonra ikinci çocuğu yapmak istiyor şu an bende de öyle hisler başladı. Onunla vakit geçirirken çok mutlu oluyorum. İkinci çocuğu ben %60 istiyorum Eser ise %20 falan.

Kendinde en beğenmediğin yer?

Çok beyaz tenli olduğum için cildim çok hassas çok yara izi kalıyor, onun dışında geri kalan her yerimi beğeniyorum. Bir estetiğim yok. İlerde yaşlanınca belki bir şeyler yaptırabilirim.

ESER ÇOK BABACANDIR

Eser’de neyi gördün de ‘bu adamdan çocuk yaparım’ dedin?

Eser aşırı babacan bir tip. Hani şöyle değil; çocukla çok ilgilidir, çocuğun her şeyini bilir, hangi ay ne aşısı olacak bilir gibi değil de tavır olarak çok sahiplenici ve baba sakinliğindedir.

Zenginlik nasıl bir duygu?

Biz dışarıdan aşır zengin gözüküyoruz ve bu duruma şaşırıyoruz. Tabii ki de güzel bir kazancımız var, maddi durumumuz iyi ama böyle hayal ettiğini gibi şatolarda yaşamıyoruz. Biz Eser’le maddiyat olarak bir şey harcayan insanlar değiliz. Marka takıntımız yok, araba takıntımız yok! Normal bir aile hayatı yaşıyoruz.