Berfu Yenenler'den Eser Yenenler çıkışı! 'Yine sana...'

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile popüler olan Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturan Berfu Yenenler, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.



‘BURNU YİNE SANA BENZİYOR KOCAM TEBRİKLER’

Mete adını vereceği oğlunu kucağına almasına sayılı günler kalan Berfu Yenenler ultrason fotoğrafı paylaştı. Berfu Yenenler paylaşımında 'Ah Mete Emmi güzel yüzünü bugün gösterdi. Burnu yine sana benziyor kocam tebrikler...

Tombik burun ve yanak görenler yorumlarda buluşalım. Bu arada sonuncu fotoğrafta gülmesi siz de gördünüz değil mi?' ifadelerini kullandı. Berfu Yenenler oğlunu babasına benzetti.