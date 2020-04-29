Berfu Yenenler'den bahçe pozları: D vitamini sezonu açılmıştır

2015 Miss Turkey 4. Güzeli Berfu Yenenler, 2019'da komeyden Eser Yenenler ile evlenerek, aynı yıl oğlu Kuzey'i de kucağına almış ve ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yenenler, eşi ve oğlu ile verdiği neşeli pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Şu aralar tüm dünyayı tehdit eden corona virüs salgını nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyan çift, gün içerisinde neler yaptıklarını yayınlıyor.

'D VİTAMİNİ SEZONU AÇILMIŞTIR'

Havaların ısınmasıyla beraber Berfu Yenenler, bu kez kendisini evinin bahçesine attı. Çimlerin üzerine oturan Yenenler, verdiği pozları Instagram'dan paylaşarak altına "D vitamini sezonu açılmıştır artık (tabi umarım bu süreç geçer de kumsallarda, parklarda, bahçelerde koşuştururuz)" ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler'in fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Fit görünümü ile dikkat çeken Berfu Yenenler'in 7 ayda doğum kilolarından tamamen kurtulması dikkatlerden kaçmamıştı.