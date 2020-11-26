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  • Berfu Yenenler 'Yanaklar tokuşsun' notuyla paylaştı beğeni yağdı
26 Kasım 2020 Perşembe 13:46 | Son Güncelleme:

Berfu Yenenler 'Yanaklar tokuşsun' notuyla paylaştı beğeni yağdı

Berfu Yenenler 'Yanaklar tokuşsun' notuyla paylaştı beğeni yağdı

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, oğlu Kuzey ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yenenler'in "Yanaklar tokuşsun" notuyla yayınladığı gönderiye beğeni yağdı...

2019'da evlenen komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, ilk çocukları Kuzeyi de aynı yıl Ekim ayında kucaklarına aldı.

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, oğlu Kuzey ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

25 yaşındaki Yenenler'in "Yanaklar tokuşsun" notuyla yaptığı esprili paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü. Doğacak olan oğlunun adını açıklayan Berfu Yenenler, bebeklerine Mete ismini vereceklerini duyurmuştu. 

<p class='MsoNormal'>Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Le

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