Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8186
  • 6,3935
  • 280.99
  • 101880
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Berfu Yenenler oğlu Kuzey'i paylaştı: Küçücük ayaklarınla kocaman bir giriş yaptın

Berfu Yenenler oğlu Kuzey'i paylaştı: Küçücük ayaklarınla kocaman bir giriş yaptın

Berfu Yenenler oğlu Kuzey'i paylaştı: Küçücük ayaklarınla kocaman bir giriş yaptın

Birkaç gün önce anne olan Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'i sosyal medya hesabından paylaştı.

Haziran ayında dünyaevine giren Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, birkaç gün önce ilk kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. Bebekleri Kuzey'e kavuşan çiftten Berfu, oğluyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

'KÜÇÜCÜK AYAKLARINLA...'

Kuzey bebeğin ayaklarını Instagram hesabından paylaşan Berfu Yenenler, paylaşımına "Küçücük ayaklarınla hayatımıza nasıl kocaman bir giriş yaptın öyle sen ya" notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yenenler oğlu Kuzey'i sosyal medya hesabından paylaştı
Kızları Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdiler
Hande Ataizi: 'İlişkimiz evliliğe doğru ilerliyor'
Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuktan sonra şimdi de...
Sular durulmuyor! Bir hamle de Yaşar İpek'ten
<p>Trabzonspor´dan ´Barış Pınarı Harekatı´na desteğini ´Her şart ve koşulda sizinleyiz!´ diyerek duy

Trabzonspor´dan harekata destek

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit etmişti! Böyle yakalanmış

Emekli maaşlarına çifte zam