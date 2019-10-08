Berfu Yenenler oğlu Kuzey'i paylaştı: Küçücük ayaklarınla kocaman bir giriş yaptın

Haziran ayında dünyaevine giren Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, birkaç gün önce ilk kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. Bebekleri Kuzey'e kavuşan çiftten Berfu, oğluyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

'KÜÇÜCÜK AYAKLARINLA...'

Kuzey bebeğin ayaklarını Instagram hesabından paylaşan Berfu Yenenler, paylaşımına "Küçücük ayaklarınla hayatımıza nasıl kocaman bir giriş yaptın öyle sen ya" notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.