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18 Kasım 2020 Çarşamba 16:18 | Son Güncelleme:

Berfu Yenenler ikinci bebeğinin ismini açıkladı

Berfu Yenenler ikinci bebeğinin ismini açıkladı

Eser Yenenler ile geçen yıl dünyaevine giren Berfu Yenenler, geçen aylarda ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. Yenenler, şimdi de bebeğinin adını açıkladı.

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, geçtiğimiz yıl evlenmiş ve ilk çocukları Kuzeyi de ekim ayında kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını duyuran Berfu Yenenler, bu kez de doğacak olan oğlunun adını açıkladı.

BEBEKLERİNİN İSMİ METE OLACAK

Yenenler, bebeklerine Mete ismini vereceklerini duyurdu. Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Yenenler, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:

Bu sefer erkenden karar verdiğimiz ismi sizinle de paylaşma vaktimiz. İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için cok şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim için, tekrar böyle hissedebildiğim için, kalbini dinleyebildiğim için çok şanslıyım. Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz. Mete Emmi sağlıkla kucağımıza gel.

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