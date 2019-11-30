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  3. Berfu Yenenler hızını alamadı! 'Sokaktan insan çevirip gösteresim geliyor'

Berfu Yenenler hızını alamadı! 'Sokaktan insan çevirip gösteresim geliyor'

Berfu Yenenler hızını alamadı! 'Sokaktan insan çevirip gösteresim geliyor'

Haziran ayında Eser Yenenler ile dünyaevine giren Berfu Yenenler, geçen ekim ayında oğlu Kuzey'i dünyaya getirmişti.

Bir süre oğlunun yüzünü göstermeyen Berfu Yenenler, geçtiğimiz hafta kural bozdu ve Kuzey'in ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hızını alamayan Yenenler, oğlunun yeni fotoğraflarını da Instagram'dan yayınladı.

Berfu Yenenler, yaptığı paylaşımların altına şu sözleri not düştü:

"Dayanamadım bu da serinin son fotoğrafı olarak burada kalsın. İnsan çocuğu olduğunda gerçekten ufaktan kafayı yiyormuş... Sokaktan insan çevirip Kuzey'in fotoğraflarını gösteresim geliyor... Uyurken fotoğraflarına falan açıp bakıyorum, gözlerim doluyor. Delirmemişimdir umarım! (Fazla Kuzey yüklemesi için kusura bakmayın.)"


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