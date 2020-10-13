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  • Berfu-Eser Yenenler çifti müjdeli haberi böyle duyurdu: Kuzey'e kardeş geliyor!
13 Ekim 2020 Salı 09:28 | Son Güncelleme:

Berfu-Eser Yenenler çifti müjdeli haberi böyle duyurdu: Kuzey'e kardeş geliyor!

Berfu-Eser Yenenler çifti müjdeli haberi böyle duyurdu: Kuzey'e kardeş geliyor!

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, ilk çocuklarını aynı yıl kucaklarına almıştı. Çiftten müjdeli bir haber daha geldi.

Başarılı komedyen ve sunucu Eser Yenenler ikinci kez baba olma sevinci yaşayacak. Geçtiğimiz yıl ekim ayında oğlu Kuzey’i kucağına alan Berfu Yenenler, müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Berfu Yenenler paylaştığı gönderide, "Evet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi! Kuzey’e kardeş geliyor" ifadelerini kullandı.

"KUZEY EMMİ ABİ OLUYOR"

Eser Yenenler ise paylaşımında, "Kuzey ile anlamlandırdığımız hayatımız artık daha anlamlı hale geliyor .. Kuzey emmi abi oluyor" notunu düştü.

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