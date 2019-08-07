Beren Saat'ten şaşırtan paylaşım

Netflix'te yayınlanacak olan 'Atiye' dizisinin çekimleri son gaz devam ediyor. Dizide rol alan Beren Saat, zaman zaman setten paylaşımlarda bulunuyor. Son günlerde Kenan Doğulu ile evliliğinde sıkıntılar yaşadığı ve boşanacakları iddia edilen Saat'in paylaşımları da hayranları tarafından dikkatle takip ediliyor.



İlginç paylaşım

Güzel oyuncu son olarak Atiye dizisinin setinden bir fotoğraf paylaştı. Saat, Instagram hesabından paylaştığı kareye ise ingilizce olarak "İş" notunu düştü. İki arkadaşının gözlerine bant taktığı fotoğraf sosyal medyada ilgi gördü.