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  3. Beren Saat'ten makyajsız poz

Beren Saat'ten makyajsız poz

Beren Saat'ten makyajsız poz

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile bir süredir boşanacakları haberleri ile gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Beren Saat makyajsız tatil paylaşımı ile sevenlerinin beğeni yağmuruna tutuldu.

Sezonu Alaçatı'da açan Beren Saat bir süredir arkadaşlarıyla tailde. Şimdilerde Atiye dizisinde rol alan oyuncu dizinin çekimlerine verilen arayı tatil yaparak değerlendiriyor.Güzel oyuncu tatilden makyajsız bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinin beğenisine sundu.

DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE DİKKATLERİ ÜSTÜNE ÇEKTİ 
Fotoğraflarda neşeli olduğu görünen Beren Saat bikinisinin tasarımcısına da attığı fotoğraf ile teşekkür etti. Başarılı oyuncunun fotoğrafta hiç makyaj yapmamış olması ve doğal güzelliği dikkat çeken oyuncu takipçilerinden tam not aldı. Özellikle Saat'in yeşil gözleri çok yorum aldı. Kısa sürede Beren Saat'in bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

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