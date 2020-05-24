Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya doğum gününde büyük jest!

Bir yıl boyunca evliliklerinde sorunlar yaşayan Beren Saat ve Kenan Doğulu, kara bulutları geçtiğimiz aylarda dağıtmıştı. Bu sene Kenan Doğulu'nun doğum gününde Beren Saat'in ne yapacağı merak konusu olmuştu.

BÜYÜK JEST!

Bu sene doğum gününde Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu'yu büyük bir jest geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; 31 Mayıs'ta doğum günü olan Doğulu'ya eşi Saat, aşk şiiri yazdı. Oyuncunun yazdığı şiiri şarkıcı da besteledi. Beren Saat'in bu jesti gündem oldu.