Beren Saat'ten Kenan Doğulu sorularına yanıt
Eşi Kenan Doğulu ile zor bir süreçten geçen Beren Saat, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. "Ayrı eve çıktığınız doğru mu, boşanacak mısınız?" sorularına Beren Saat, "Burası konuşulacak yer değil. Konuyu kapattım" yanıtını verdi.
Kenan Doğulu ile zor bir süreçten geçen Beren Saat, önceki gün Cihangir’de görüntülendi.
Erken saatlerde dijital platformda yayınlanacak dizisi için yollara düşen Saat, aracından indiği sırada sorulara maruz kalsa da set çalışanları oyuncunun yardımına koştu.
"KONUYU KAPATTIM!"
"Ayrı eve çıktığınız doğru mu, boşanacak mısınız?" sorularına Beren Saat, "Burası konuşulacak yer değil. Konuyu kapattım" yanıtını verdi.
(Habertürk)