Beren Saat'ten Kenan Doğulu itirafı: Sevgili hissettiğimiz için kopamadık

Beren Saat, L’Officiel Türkiye dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Yaklaşık bir yıl kadar Kenan Doğulu ile evliliğinde kriz yaşayan Saat, "Uzun bir ilişkiniz, yıllardır süren bir evliliğiniz var. İki ayrı evlerden gelen insanın bu kadar uzun süre beraber olmasının sırrı nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi;

"Hayatını yalnız yaşıyorken, bir gün biriyle tanışırsın ve evde hissedersin. Tam olarak hangi evde olduğunun da bir önemi kalmaz. Bizim öyle oldu. Çok güldük, çok eğlendik, dans ettik, çok saçmaladık... Etrafta, dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü. Her ayrılığımızdan sonra bir araya geldiğimizde de yeniden evde ve sevgili hissettiğimiz için kopamadık."

'BİHTER HEP BENİMLE'

Ayrıca güzel oyuncu, " 'Aşk-ı Memnu'daki karakterin Bihter’i özlüyor musun?" sorusuna da, "Bihter’le şahane bir serüven yaşadım. Onu canlandırdığımda 25 yaşındaydım ve aslında Bihter’le içimdeki kadını keşfettim diyebilirim. Onu özlüyor muyum dersek, evet, ben onlarla biraz da meşakkatli birer süreçten geçtiğim için hepsiyle çok severek vedalaşıyorum. Ama bir yandan bütün karakterler yeni keşiflerim olduğu için, hepsi bilincimin içinde açık kalmış aplikasyonlar olarak benimle yaşamaya devam ediyorlar. Bihter bir bakıma benimle beraber yani." ifadelerini kullandı.