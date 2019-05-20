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  3. Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı

Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı

Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı

Oyuncu Beren Saat sosyal medya sayfasından yakın arkadaşının doğum gününü 'Kafamız rahat' ifadelerini bir fotoğrafın altına yazarak kutladı.

Uzun süredir eşi Kenan Doğulu ile ayrılacağı iddia edilen Beren Saat, sosyal medya sayfasından yayınladığı bir fotoğrafla arkadaşının doğum gününü kutladı. Saat, yaptığı paylaşıma ise; İyi ki doğdun Rezzzzz!  Yan yana tüm direnişlerimiz ve bunca yıldır  değişmeyen  dostluğun için  teşekkür ederim. Bundan sonra kafamız rahat; sağlık olsun, neşemiz yerinde olsun, gerisini çözerizzzz İyi ki varsın” ifadelerini kullandı.

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