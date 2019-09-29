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  3. Beren Saat'ten DJ Maga itirafı: Evet, o fotoğraftaki benim!

Beren Saat'ten DJ Maga itirafı: Evet, o fotoğraftaki benim!

Beren Saat'ten DJ Maga itirafı: Evet, o fotoğraftaki benim!

Oyuncu Beren Saat, önceki gün bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kenan Doğulu'yla evliliklerinde sorunlar yaşayan Saat, Fransız Dj Maga ile fotoğrafı ortaya çıkan kişinin kendisi olduğunu itiraf etti.

Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile önceki gün Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Aşk -ı Memnu’nun bölümlerinin hala büyük reyting getirmesiyle ilgili konuşan Saat, “İlgiden memnunum fakat ben izlemiyorum” dedi.

İTİRAF ETTİ!

Aylardır eşi Kenan Doğulu ile ayrılacağı haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen Beren Saat’in, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Magazin Burada’nın haberine göre ünlü oyuncu, DJ Maga ile görüntülerinin çıkmasına "Evet o fotoğraftaki benim" dedi.

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