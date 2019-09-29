Beren Saat'ten DJ Maga ile ilgili fotoğraf açıklaması! DJ Maga kimdir?

Beren Saat ve DJ Maga merak edilen isimler arasında bulunuyorlar. Beren Saat'in bir gece kulübünde dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile görüntülendiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu DJ Maga ile görüntülerinin çıkmasına "Evet o fotoğraftaki bendim" dedi. Peki DJ Maga kimdir? DJ Maga, Fransa'da doğdu ve hayatının çoğunu kültürler arasında seyahat ederek geçirdi. Yılın yarısı Güney Fransa'da geçiriyor, burada kariyeri üzerine yoğunlaşıyor. Detaylar haberimizde sizlerle.

BEREN SAAT'TEN DJ MAGA AÇIKLAMASI

Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar olduğu öne sürülen oyuncu Beren Saat'in bir mekanda DJ Maga ile görüntülendiği iddia edildi. Saat'ten o iddialara yanıt geldi.

Habertürk’ten Akif Yaman’ın özel haberine göre; Beren Saat yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile birlikte Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Son zamanlarda eşi Kenan Doğulu ile sık sık ayrılık haberleri ile gündeme gelen Beren Saat'in bir gece kulübünde dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile görüntülendiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu DJ Maga ile görüntülerinin çıkmasına "Evet o fotoğraftaki bendim" dedi.

DJ MAGA KİMDİR?

DJ Maga, Fransa'da doğdu ve hayatının çoğunu kültürler arasında seyahat ederek geçirdi. Yılın yarısı Güney Fransa'da geçiriyor, burada kariyeri üzerine yoğunlaşıyor.

Yılın geri kalanını ise Dubai'de, geri kalanını ise Mikonos’da geçiriyor. DJ Maga, müzik kariyerinde çoğunlukla etnik ve organik seslerden beslendiğini söylüyor.

Maga, yaklaşık 2 yıldır üretim yapıyor ve Akumandra'da (Meksika) '' Destinesia '' adlı bir parça yayınladı, ayrıca Voyeur Music'te (Londra) ilk EP "Regata" adlı eserini yayınladı.