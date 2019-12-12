Beren Saat'ten çarpıcı açıklama: Ünlülük bir hapishane!

Beren Saat, ünlü bir dergi için objektif karşısına geçti. Hakkında merak edilenleri anlatan Saat, oyuncu olmaya Aşk-ı Memnu'daki partneri Selçuk Yöntem'i izledikten sonra karar verdiğini şöyle açıkladı: "9-10 yaşlarındayım. Selçuk Yöntem'in Ben Feuerbacj oyununu izlemiştim. Finalde demir konstrüksiyon merdivenleri yanıp sönen ışıkları ve Selçuk'un oraya çıkışını hatırlıyorum... 'Ben de burada olmak istiyorum' hissi çok baskındı."

Sinemanın toplumsal konulara çok eğilmediğini belirten oyuncu, "Çok karanlık, çok öfkeli zamanalardan geçtik ve şimdi bunların sanatsal dışavurumlarını görüyoruz; müzikte, kitapta ve tiyatroda. Ne yazık ki sinemada çok fazla yaşayamıyoruz. Çünkü sinemamız komedi tekelinde" ifadelerini kullandı.

'BU BİR HAPİSHANE'

Ayrıca Saat, "Ünlü olma hali seni nasıl etkliyor" sorusuna da, "Ünlülük, popülerlik ünlü olana kadar çok matah görünüyor. Gerçekten ünlü olduğun gün, bu bir hapishane hatta hücre" yanıtını verdi.