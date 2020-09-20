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20 Eylül 2020 Pazar 16:22 | Son Güncelleme:

Beren Saat'ten boşanma iddialarına fotoğrafla yanıt

Beren Saat'ten boşanma iddialarına fotoğrafla yanıt

Beren Saat'in sosyal medyada eşiyle birlikte yayınladığı aşk dolu fotoğrafı boşanma iddialarına cevap oldu. Birbirine uyumlu çiftin güzel fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Beren Saat-Kenan Doğulu çifti boşanma iddialarıyla sık sık gündeme geliyor. Takipçileri tarafından oldukça ilgi gösterilen Beren Saat-Kenan Doğulu çifti 2014 yılında evlenmişti. Uzunca bir süre boşanacakları iddia edilen ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Beren Saat'in eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafı tüm iddialara cevap oldu. İki çift arasındaki aşkı yansıtan fotoğrafa takipçilerinden kısa sürede beğeni yağdı. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in çok konuşulan fotoğrafı haberimizde.

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