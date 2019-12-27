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  3. Beren Saat'in yeni dizisi Atiye başladı mı? Atiye hangi kanalda yayınlanıyor?

Beren Saat'in yeni dizisi Atiye başladı mı? Atiye hangi kanalda yayınlanıyor?

Beren Saat'in yeni dizisi Atiye başladı mı" Atiye hangi kanalda yayınlanıyor"

Beren Saat'in yeni dizisi Atiye başladı mı? merak ediliyor. Netflix yeni bir Türk dizisini izleyicilerin beğenisine sunuyor. Başrolünde Beren Saat’in olduğu ikinci Türk orijinal dizisi Atiye ile ilgili merak edilen detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Diziyi izlemek isteyen seyirciler Atiye'nin konusunu ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını öğrenmek istiyor. İşte Atiye ile ilgili tüm merak edilenler..

Atiye dizisi yoğun ilgi görüyor. Geri sayımın sona erdiği Atiye dizisi ile ilgili "Beren Saat'in yeni dizisi Atiye başladı mı? Atiye hangi kanalda yayınlanıyor?" sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. İkinci Türk orijinal dizisi olan Atiye'nin başrolünde Beren Saat yer alıyor. Beren Saat, Atiye dizisinde özel güçleri olan bir kadına hayat verecek. Şengül Boybaş’ın kaleme aldığı Dünyanın Uyanışı isimli eserden esinlenilerek oluşturulan dizide Atiye’nin mistik hikayesi konu alınacak. İzleyicilerin heyecanla beklediği Atiye dizisi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

ATİYE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Netflix orijinal dizisi olan Atiye, Netflix kullanıcıları tarafından izlenebilecek.

ATİYE BAŞLADI MI?

Atiye dizisi bugün (27 Aralık Cuma günü) bölümleri yayınlandı.

ATİYE KAÇ BÖLÜM?

Beren Saat'in yeni dizisi Atiye 1. sezon toplamda sekiz bölüm olacak.

ATİYE KONUSU NEDİR?

Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

Beren Saat, Atiye dizisinde özel güçleri olan bir kadına hayat verecek. Şengül Boybaş’ın kaleme aldığı Dünyanın Uyanışı isimli eserden esinlenilerek oluşturulan dizide Atiye’nin mistik hikayesi konu alınacak.

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Başak Köklükaya

Civan Canova

Tim Seyfi


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