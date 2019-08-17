Beren Saat'in vefat eden arkadaşı Aykut Cömert kimdir? Aykut Cömert neden öldü?

Beren Saat'in vefat eden arkadaşı Aykut Cömert kimdir? merak ediliyor.Beren Saat vefat eden arkadaşı Aykut Cömert’i gözyaşlarıyla andı. İnstagramda paylaşımı görenler Aykut Cömert neden öldü, kimdir? sorularına yanıt arıyor. Sanat dünyasının ünlü fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, 38 yaşında hayata gözlerini yumdu. Akut Cömert’in ölüm haberi başta Beren Saat olmak üzere çok sayıda oyuncuyu üzdü. Beren Saat'in vefat eden arkadaşı Aykut Cömert kimdir,neden öldü? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
Beren Saat'in vefat eden arkadaşı Aykut Cömert kimdir" Aykut Cömert neden öldü"

 

Beren Saat'in vefat eden arkadaşı Aykut Cömert kimdir? sorusu arama motorunda yoğun oalrak aranıyor. Yaptığı çalışmalarla sanat dünyanın da beğenisini toplayan fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert 7 Haziran tarihinde hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla genç yaşta vefat eden arkadaşı Aykut Cömert’i andı. Paylaşımı gören takipçileri Beren Saat'in vefat eden arkadaşı Aykut Cömert kimdir,neden öldü? diye merak ediyor. İşte yanıtı..

BEREN SAAT'İN VEFAT EDEN ARKADAŞI AYKUT CÖMERT KİMDİR?

Aykut Cömert, 1982 yılında Ankara’da doğdu. İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında “Rüya” ve “Gerçek Hayat” adlı kısa filmleri çekti.

Haziran 2011’de Mardin Film Festivali’nde “Siyah Beyaz Çocuklar” atölye ve belgesel projesini hayata geçirdi. Avrupa’da, Avustralya’da, Balkanlar’da yaşayan ve Türkiye’de yaşayan gençlerin kültürel ve tarihi buluşmaları hakkında iki tam metrajlı belgesel çekti. 2011 yılında Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Bölümünün desteğiyle gerçekleştirildi.

2014 yılının Kasım ayında 2. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde Türk sinemasının 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Farah Zeynep Abdullah’ın oynadığı, Cahide Sonku’nun hayatını konu alan “100-5=CAHİDE” isimli video performansı sinemaseverler tarafından büyük ilgi topladı.

AYKUT CÖMERT NEDEN ÖLDÜ?

Fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. 7 Haziran tarihinde hayatını kaybeden Aykut Cömert’in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Aykut Cömert’in vefatının ardından Beren Saat’te duygularını sosyal medya hesabından dile getiren isimler arasında yer aldı. 

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