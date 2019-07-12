Beren Saat'in kıyafetini görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Sosyal medya yıkıldı

Beyaz tişörtünün altına kot pantolon tercih eden Beren Saat'in tarzı hakkında binlerce yorum yapıldı. Beren Saat'in bir takipçisi, "Bihter Ziyagil mezarında ters döner senin bu halini görse" yorumuyla herkesi güldürdü.

Bir başka Instagram kullanıcısı ise, "Bunlar giyse salaş, sokak stili olur. Biz giysek fakir oluruz" dedi. Lara adlı bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kıyafetle nasıl sokağa çıkabiliyor?" diye sordu.







Kaynak: Snobmagazin