Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,728
  • 6,4397
  • 256.65
  • 97411.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Beren Saat'in kıyafetini görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Sosyal medya yıkıldı

Beren Saat'in kıyafetini görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Sosyal medya yıkıldı

Beren Saat'in kıyafetini görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Sosyal medya yıkıldı

Beren Saat, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Arnavutköy’de bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan güzel oyuncunun giydiği kıyafet eleştiri konusu oldu

 Beyaz tişörtünün altına kot pantolon tercih eden Beren Saat'in tarzı hakkında binlerce yorum yapıldı. Beren Saat'in bir takipçisi, "Bihter Ziyagil mezarında ters döner senin bu halini görse" yorumuyla herkesi güldürdü.

Bir başka Instagram kullanıcısı ise, "Bunlar giyse salaş, sokak stili olur. Biz giysek fakir oluruz" dedi. Lara adlı bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kıyafetle nasıl sokağa çıkabiliyor?" diye sordu.



Kaynak: Snobmagazin

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İmparator tavla oynadı
Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
İclal Aydın ve Efe Kubilay çiftinden üzücü haber!
Acun Ilıcalı'dan flaş Cansu Dere açıklaması
Zehra Çilingiroğlu nişanlandı mı? Yanıt verdi
<p>Evde gördüğümüz ve etrafa ve bize zarar veren güveleri doğal yollarla evden uzaklaştırmak mümkün.

Güveleri Doğal Yollarla Evden Uzaklaştırmak Mümkün Mü? | #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kate Middleton ve Meghan Markle ilk defa çocuklarıyla bir arada! Meghan Markle’a eleştiri yağmuru!

Dünyanın dört bir yanından emek veren işçi manzaraları