Beren Saat'in kıyafetini görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Sosyal medya yıkıldı
Beren Saat, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Arnavutköy’de bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan güzel oyuncunun giydiği kıyafet eleştiri konusu oldu
Beyaz tişörtünün altına kot pantolon tercih eden Beren Saat'in tarzı hakkında binlerce yorum yapıldı. Beren Saat'in bir takipçisi, "Bihter Ziyagil mezarında ters döner senin bu halini görse" yorumuyla herkesi güldürdü.
Bir başka Instagram kullanıcısı ise, "Bunlar giyse salaş, sokak stili olur. Biz giysek fakir oluruz" dedi. Lara adlı bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kıyafetle nasıl sokağa çıkabiliyor?" diye sordu.
Kaynak: Snobmagazin