Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'dan 'yeni kriz' iddialarına yanıt

2014 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin, evliliklerinde çıkan krizi aştıktan kısa bir süre sonra yeniden ayrılık kararı aldığı söylendi. Evliliği hakkında sorulara aylardır sessiz kalan Kenan Doğulu ise dün akşam sessizliğini bozdu.

"AYRILIK YOK"

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile hakkında çıkan ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Uçankuş'a konuşan Doğulu, "Biz valla çıkan haberleri gülerek takip ediyoruz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Olursa zaten haberiniz olur" dedi.