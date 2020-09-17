17 Eylül 2020 Perşembe 14:20 | Son Güncelleme:
Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'dan şaşırtan hamilelik açıklaması!
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede görüntülenen Kenan Doğulu önceki gün yine aynı adresteydi. Kenan Doğulu, muhabirlerin “Hasta mısınız? Duyduğumuza göre beliniz ağrıyormuş, doğru mu?” soruları üzerine kahkaha atarak esprili bir yanıt verdi.
Kenan Doğulu, Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Kenan Doğulu, gazetecilerin "Beliniz ağrıyormuş, neyiniz var?" sorusuna "Hamileyim" diyerek esprili bir cevap verdi.
Kenan Doğulu, muhabirlerin “Hasta mısınız? Duyduğumuza göre beliniz ağrıyormuş, doğru mu?” soruları üzerine kahkaha atarak “Hamileymişim arkadaşlar” dedi.
Yaptırdığı check-up’ın sonuçlarını almaya geldiğini belirten ünlü şarkıcı, “Şaka bir yana, her şey normal çıktı” açıklamasını yaptı.