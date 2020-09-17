Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'dan şaşırtan hamilelik açıklaması!

Kenan Doğulu, Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Kenan Doğulu, gazetecilerin "Beliniz ağrıyormuş, neyiniz var?" sorusuna "Hamileyim" diyerek esprili bir cevap verdi.

Kenan Doğulu, muhabirlerin “Hasta mısınız? Duyduğumuza göre beliniz ağrıyormuş, doğru mu?” soruları üzerine kahkaha atarak “Hamileymişim arkadaşlar” dedi.

Yaptırdığı check-up’ın sonuçlarını almaya geldiğini belirten ünlü şarkıcı, “Şaka bir yana, her şey normal çıktı” açıklamasını yaptı.