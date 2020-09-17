  • $7,5527
  • 8,9199
  • 472.529
  • 1104.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'dan şaşırtan hamilelik açıklaması!
17 Eylül 2020 Perşembe 14:20 | Son Güncelleme:

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'dan şaşırtan hamilelik açıklaması!

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'dan şaşırtan hamilelik açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede görüntülenen Kenan Doğulu önceki gün yine aynı adresteydi. Kenan Doğulu, muhabirlerin “Hasta mısınız? Duyduğumuza göre beliniz ağrıyormuş, doğru mu?” soruları üzerine kahkaha atarak esprili bir yanıt verdi.

Kenan Doğulu, Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Kenan Doğulu, gazetecilerin "Beliniz ağrıyormuş, neyiniz var?" sorusuna "Hamileyim" diyerek esprili bir cevap verdi.

Kenan Doğulu, muhabirlerin “Hasta mısınız? Duyduğumuza göre beliniz ağrıyormuş, doğru mu?” soruları üzerine kahkaha atarak “Hamileymişim arkadaşlar” dedi.

Yaptırdığı check-up’ın sonuçlarını almaya geldiğini belirten ünlü şarkıcı, “Şaka bir yana, her şey normal çıktı” açıklamasını yaptı.

<p>Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Pr

SBB'nin sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi yarışmasında ilk aşama tamamlandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Halil Sezai'ye ünlülerden tepki yağdı: Yazık sana! Acınacak haldesin...

BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.