Beren Saat'in dakikalar içinde sildiği paylaşımı neydi?



Güzel oyuncu Beren Saat, uzun bir aradan sonra ekibinde Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi başarılı isimlerin olduğu Netflix'in yeni dizisi Atiye ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Oyuncunun bugün sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı makyajsız fotoğrafı beğeni rekoru kırdı.

DAKİKALAR İÇİNDE SİLDİ

Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı. Ancak Saat, kısa bir süre sonra bu paylaşımı sildi.

Netflix'in merakla beklenen, başrolünde Beren Saat'in olduğu ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin çekimleri başladı. Sekiz bölümden oluşan dizi gizem-drama türünde olacak.

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