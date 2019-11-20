Beren Saat'in Atiye dizisinden ilk kareler sosyal medyaya sızdı! Atiye ne zaman başlayacak?

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in paylaştığı Atiye dizisinin geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yayılanmıştı. Netflix'te 27 Aralık'ta yayınlanacak olan diziden ilk fotoğraflar ve görüntüler de sosyal medyaya sızdı. Saat ve Günsür'ün dizideki halleri çok konuşulurken, ikilinin hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

ATİYE'NİN KONUSU NE? ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Netflix, heyecanla beklenen ikinci Türk orijinal yapımı Atiye’nin lansman tarihini kısa bir teaser videosu ile duyurdu. Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer aldığı dizi, Göbeklitepe'deki bir kazı sırasında yapılan keşfin, genç bir ressamın hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesini konu ediyor.

Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI

Başrollerini Metin Akdülger, Beren Saat, Melisa Şenolsun, Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Atiye dizisinde Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimler de rol alıyor.