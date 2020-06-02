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  3. Beren Saat'in aşk notunu Kenan Doğulu beğenmedi!
02 Haziran 2020 Salı 14:12 | Son Güncelleme:

Beren Saat'in aşk notunu Kenan Doğulu beğenmedi!

Beren Saat'in aşk notunu Kenan Doğulu beğenmedi!

Kenan Doğulu geçtiğimiz günlerde 46 yaşına basmış, Beren Saat'te eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlamıştı. Oyuncu yaptığı paylaşımı "Beceremediğimiz evlilik olsun" sözleriyle bitirince, Kenan Doğulu bu paylaşımı beğenmedi.

Kenan Doğulu ile evliliğinde boşanma aşamasına kadar gelen Beren Saat eşi ile arasını kısa süre önce düzeltmişti. Ayrıldılar, ayrılacaklar derken ilişkilerine yeni bir şans veren Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı. Instagram'dan paylaşım yapan Saat'in sözleri yine sosyal medyada alay konusu oldu.

"BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN"

"Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük, hıçkırarak ağladık. İdol olduk, hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk. Sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirmize muse olduk. Tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa tasir harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun..."

Beren Saat'in bu paylaşımına sosyal medyada, "Övüyor musun sövüyor musun inan anlamadım","Hiçbir şey anlaşılmasın diye yazılan bir yazı. İlla ki merak uyandıracaksın" şeklinde yorumlar yazıldı.

KENAN DOĞULU BEĞENMEDİ!

Usta müzisyenin, Beren Saat'in paylaştığı doğum günü karesini beğenmeyip yorum yapmaması bazı takipçilerin dikkatini çekti. Beren Saat, geçtiğimiz yıl Kenan Doğulu'nun doğum gününde "Oyun arkadaşımı kaybettim" sözleriyle magazine damga vurmuş, aylarca konuşulmuştu.


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