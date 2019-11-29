Beren Saat'in annesi de konuştu! Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun arası nasıl?
Evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddialarıyla aylardır gündemden düşmeyen oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, sıkıntılı günleri geride bıraktı.
Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, geçtiğimiz haftalarda barışmış ve sarmaş dolaş fotoğrafları ile gündeme gelmişlerdi. Son olarak güzel oyuncunun annesi Ayla Saat, gittiği bir AVM'de objektiflere yansıdı. Anne Ayla Saat, ayrılık sorularına "Her şey yolunda. Beraberler" yanıtını verdi.