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  3. Beren Saat'in yeni diziden alacağı ücret belli oldu

Beren Saat'in yeni diziden alacağı ücret belli oldu

Beren Saat'in yeni diziden alacağı ücret belli oldu

Oyuncu Beren Saat'in yeni dizisinde bölüm başına alacağı ücret belli oldu. İşte o dudak uçuklatan rakam

Eylem İpek Şafak, Posta'daki köşesinde Beren Saat'in yeni dizisinden bölüm başına 200 bin TL alacağını yazdı.

Eylem İpek Şafak’ın köşesindeki o bölüm şöyle:

Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Netflix yapımı ikinci orijinal Türk dizisi 'Atiye'nin çekimleri devam ediyor. Beren Saat'in Metin Akdülger, Başak Köklükaya, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçtiği diziden bölüm başı aldığı ücreti öğrendim. Ünlü oyuncu, dijital dizi ile bölüm başı 200 bin TL'ye anlaşmış.” (DHA)

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