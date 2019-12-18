Beren Saat'e 'Atiye' uğurlu geldi! Kenan Doğulu ile buzlar eridi... Artık yüzü gülüyor

Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki galada yer alan başrol oyuncusu Beren Saat, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, izleyicilerin Atiye'nin hikayesinden etkileneceğini dile getirerek, "Aslında bu coğrafyadan çıkmış bir hikaye. Bir yandan da bu hikayede başrol Göbeklitepe. Şu an insanlık için çok önemli bir keşif olan Göbeklitepe ile ilgili bir sır açığa çıkarılmaya çalışılıyor. Biz de bu hikayenin canlanmasına yardımcı oluyoruz. Bu hikayede başrol aslında Anadolu." dedi.

Beren Saat, rol arkadaşı Mehmet Günsür ile özel bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir hikaye anlatmaya çalıştık. Gerçekten bir arada olmaları tesadüf olmayan, kabiliyetli, hayal kuran ve bu işi aşkla yapan çok güzel bir ekiple çalıştık. O yüzden heyecanlıyız. Bir yandan da yaptığımız diziye güveniyoruz. Netflix'in bize özgür bir alan sunması ve onların güvenini arkamızda hissetmek de çok özeldi. Geldiğiniz için teşekkür ederim."

KENAN İZLEDİKTEN SONRA YORUM YAPACAK

Uzun zamandır evliliğinde kriz yaşayan Saat, eşi Kenan Doğulu ile aradaki buzları eritti. Boşanma ve ihanet iddialarının üzerinden birkaç ay sonra Beren – Kenan çiftinden geçtiğimiz günlerde ilk barışma sinyali gelmişti

Oyuncu Saat, muhabirlerin “Kenan beyle fotoğraf paylaştınız. Hayırlı olsun” sözleri üzerine teşekkür etti. “ Kenan dizi ile yorumlarını diziyi izledikten sonra yapacak” dedi.

Dizide "Erhan" karakterini canlandıran Mehmet Günsür, çok iyi bir ekiple çalıştıklarının altını çizerek, "Kendimizi çok güvende hissettik. Netflix çok büyük bir kurum ve onun verdiği rahatlık gerçekten çok önemli. Bütün oyuncularla beraber çalışmak harikaydı. Çok iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Biz yaptığımız şeyi çok sevdik." diye konuştu.

- "BU TOPRAKLAR ANLATILMASI GEREKEN ÇOK GÜZEL HİKAYELER BARINDIRIYOR"

Dizinin yapımcısı Onur Güvenatam da çok heyecanlı olduklarını aktararak, "Çok uzun ve keyifli bir yolculuktu. Umarım izleyici de bizim kadar heyecanlanır ve bizim hissettiklerimizi hisseder. Bu topraklarda anlatılması gereken çok güzel hikayeler var. Onları dünyayla buluşturmak gerçekten gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Atiye'nin yönetmenlerinden Ozan Açıktan, dizinin yayımlanmasıyla bir rüyanın gerçekleşeceğini söyledi.

Türkiye'den bir hikayenin farklı dil ve ülkelerden insanlara ulaşmasının yeni bir şey olduğuna dikkati çeken Açıktan, "Umarız bu emek karşılığını bulur. Biz çok inanarak yaptık." dedi.

Dizinin diğer yönetmeni Gönenç Uyanık da güçlü bir kadın hikayesi işledikleri için gururlu olduğunu aktardı.

Atiye'nin senaristi Nuran Evren Şit ise yapımın Şengül Boybaş'ın kaleme aldığı "Dünyanın Uyanışı" isimli kitaptan uyarlandığına dikkati çekerek,"Çok güzel bir senaryo ekibiyle çalıştık. İnandığımız bir hikaye, çok güzel çekildi. Artık söz seyircinin." ifadelerine yer verdi.

Etkinlikte, Mercan Dede de kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Netflix'in Hakan Muhafız'dan sonraki ikinci Türk dizisi olan Atiye'nin kadrosunda ayrıca Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya da yer alıyor.

Dizinin ilk sezonu 27 Aralık'ta dijital platformda yayımlanacak.

(AA)