Beren Saat yine kafaları karıştırdı: Beceremediğimiz evlilik olsun!

Kenan Doğulu’nun doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Beren Saat, eşiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafına şu sözleri not düştü:

"Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer 'tamam' dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, es olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun."

BOŞANMA YENİDEN Mİ GÜNDEMDE?

Beren Saat'in bu paylaşımı ise yine kafaları karıştırdı. Saat'in takipçileri, "Övüyor musun seviyor musun belli değil" sözleriyle oyuncuya tepki gösterdi.