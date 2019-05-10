Beren Saat vefat eden eski sevgilisi Efe Güray'ı unutamıyor! Efe Güray kimdir?

'Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri' töreni öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kenan Doğulu, "Beren sette ve çok yoğun. Yaptığınız her negatif haber istese de istemese de eşimizi dostumuzu üzüyor. Telefonlarımız susmuyor. İyiyiz bir sorun yok, her şey yolunda. Keyfimiz yerinde." ifadelerini kullanmıştı.

Kenan Doğulu'nun 'her şey yolunda' açıklamalarının ardından Beren Saat'ten yeni bir hamle geldi. Ünlü oyuncu vefat eden eski sevgilisi Efe Güray'ın fotoğrafını 'kalp' emojisi koyarak sosyal medya hesabından paylaştı

Saat'in bu paylaşımı sonrası bir hayranı, "Unutamadıysan evlenmeseydin." yorumunda bulundu.



EFE GÜRAY KİMDİR?

Beren Saat’in hayatını kaybeden erkek arkadaşı Efe Güray, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Kısacık ömründe başarıdan başarıya koştu. Henüz 19 yaşına geldiğinde bir arkadaşının kullandığı araçla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Efe Güray, Beren Saat’in sevgilisiydi. Saat’in ünlü olmasında en büyük etkendi. Beren Saat’i meşhur eden yarışmaya katılmasını o sağlamıştı. Türkiye, Efe Güray’ı sevgilisi Beren Saat yorulmasın diye yarışma sırasında beklerken tanımıştı. Ancak, bir trafik kazası onu hayattan koparmıştı.



