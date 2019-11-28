Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün Atiye dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun ve Başak Köklükaya gibi isimlerin paylaştığı Atiye dizisi, 27 Aralık'ta ekranlara gelecek.

ATİYE'NİN KONUSU NEDİR?

Atiye, Anadolu topraklarında yapılan bir kazı sırasında yapılan keşifin genç bir ressamın hayatını değiştirip onun geçmişine yönelik sırların peşine düşmesini konu ediniyor. Dizinin kadrosunda yer alacak kişiler: Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova , Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan, Cezmi Baskın.