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  3. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ köşe kapmaca oynadı! Neden aynı kareye girmediler?

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ köşe kapmaca oynadı! Neden aynı kareye girmediler?

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ köşe kapmaca oynadı! Neden aynı kareye girmediler"

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenine birbirinden ünlü isimler katıldı. Törende bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol alan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yan yana gelmemesi dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 2008 yılında başlayıp 2010’da biten ve reyting rekorları kıran 'Aşk-ı Memnu'da rol almıştı. O günden sonra bir araya hiç gelmemişler, aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti. Hatta ‘Aşkı-Memnu’nun çekimleri sırasında bile anlaşamadıkları öne sürülmüştü. Altı ay önce ortak bir projede yer almaları için teklif gelen ünlü oyuncular, projeyi kabul etmemişlerdi.

KÖŞE KAPMACA OYNADILAR!

Posta'da yer alan habere göre; Yıldız Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği ödül törenine katılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, aynı kareye girmemek için akla karayı seçti. Selamlaşıp konuştuklarını da gören olmadı.


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