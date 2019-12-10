Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun aşk tatili sona erdi! Ünlü çift kol kola yurda döndü

Ayrılık haberleriyle aylardır magazin gündeminde olan Beren Saat ve Kenan Doğulu, evliliklerine bir şans daha tanıdı.

1 hafta önce barışmayı kutlamak için Los Angeles’a giden çift, önceki gün İstanbul'a döndü.

'TATİL GÜZEL GEÇTİ'

İstanbul Havalimanı’nda kol kola objektiflere yansıyan Saat ve Doğulu’yu yardımcıları karşıladı. Doğulu muhabirlerin soruları üzerine, "Tatil güzel geçti. Biraz yorgunuz, sonra konuşalım" dedi. Terminalden kol kola çıkan çift, spor giyim tarzlarıyla da dikkat çekti.