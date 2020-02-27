Beren Saat ve Kenan Doğulu zor günleri geride bıraktı

Kötü günleri geride bırakan ikili Zorlu’da el ele objektiflere yansıdı. Bu arada Doğulu, doğum günü olan eşinin yeni yaşını da sosyal medyadan duygu yüklü bir mesajla kutladı. Doğulu şu notu düştü: Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün.