Beren Saat ve Kenan Doğulu zor günleri geride bıraktı
Evliliklerindeki 1 yıl süren krizi kısa süre önce aşmayı başaran Kenan Doğulu ile Beren Saat'in artık yüzü gülüyor.
Kötü günleri geride bırakan ikili Zorlu’da el ele objektiflere yansıdı. Bu arada Doğulu, doğum günü olan eşinin yeni yaşını da sosyal medyadan duygu yüklü bir mesajla kutladı. Doğulu şu notu düştü: Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün.