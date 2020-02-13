Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evliliğinde yeni bir kriz mi var?

"2.Sayfa" programının haberine göre; Atiye'nin galasından beri birlikte görüntülenmeyen Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun, yeni bir kriz yaşadıkları iddia edildi. Ancak Kenan Doğulu'nun kız kardeşi Canan Doğulu'dan Beren Saat'e öpücüklü bir mesaj gelmesi, kafaları karıştırdı.

Canan Doğulu bu paylaşımıyla krizi adeta yalanlarken; 5 ay süreli uzun bir sorun yaşadıktan sonra "Atiye" filminin galasında görüntülenen Kenan Doğulu ve Beren Saat o tarihten bu yana birlikte görüntü vermedi.

Beren Saat, Ozan Doğulu'nun doğum gününe katılmazken; Kenan Doğulu gecelerde tek başına görüntü veriyor...