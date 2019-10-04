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  3. Beren Saat ve Kenan Doğulu barıştı mı? Kararlarını verdiler!

Beren Saat ve Kenan Doğulu barıştı mı? Kararlarını verdiler!

Beren Saat ve Kenan Doğulu barıştı mı" Kararlarını verdiler!

Uzun süredir boşanacakları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu, evlilikleriyle ilgili kararlarını verdiler.

Temmuz 2014'de Los Angeles'ta masal gibi bir düğünle evlenen Kenan Doğulu ile Beren Saat'in uzun süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Boşanacakları öne sürülen çift, şimdiye kadar açıklama yapmamıştı. Hal böyle olunca tüm gözleri üzerine çeken Doğulu ve Saat'in yaptıkları her hareket takip edilir olmuştu.

İHANET İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Bu süreçte Kenan Doğulu'nun Aslı İşler ile Beren Saat'i aldattığı iddia edilmişti. Daha sonrasında ise Beren Saat'in, DJ Maga ile bir birlikteliği olduğu öne sürülmüştü. Şimdiye kadar haklarında çıkan iddialara yanıt vermeyen ünlü çift, sonunda evlilikleriyle ilgili kararı verdi.

BARIŞTILAR!

Bugün 2. Sayfa programında yayınlanan habere göre Saat ve Doğulu, evliliklerinin geleceğiyle ilgili kararı verdi. İddiaya göre Doğulu, eşinin gönlünü geri kazandı ve çift barıştı. Aşk kaldığı yerden geri devam ederken, barışmanın mimarının ise Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu olduğu belirtildi.

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